Estradas em SP têm tráfego normal na saída para feriado

SÃO PAULO - O movimento nas principais estradas que ligam São Paulo ao interior, ao litoral e a outros Estados apresentavam tráfego normal por volta das 15 horas desta sexta-feira, 12, véspera de feriado prolongado. A exceção estava na Rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, cujo movimento é intenso com pontos de parada nos dois sentidos, informou a concessionária Nova Dutra.

Há congestionamento entre os quilômetros 229 e 230 da pista marginal, no sentido São Paulo. Próximo a Guarulhos, a lentidão vai do quilômetro 220 ao 221, sentido capital paulista. No sentido contrário, a morosidade vai do quilômetro 222 ao 220.

As pistas expressas e lateral Rodovia Castelo Branco tem pontos de lentidão entre os quilômetros 17 e 13, no sentido São Paulo, devido a um acidente na Marginal do Tietê.

Nas estradas do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), que operam em esquema normal (5x5), o movimento é tranquilo, segundo a Ecovias. A descida da serra é feita pela pista sul da Anchieta e sul da Imigrantes. A subida é feita pela pista norte da Anchieta e norte da rodovia dos Imigrantes. Visibilidade prejudicada no trecho de serra devido neblina. Chove fraco em pontos isolados.

Na Estrada dos Tamoios, na Rodovia Rio-Santos e na Mogi-Bertioga, o tráfego é normal, de acordo com o Departamento de Estradas e Rodagem (DER). O trecho de serra da Estrada dos Tamoios está bastante nublado.

Nas Rodovias Régis Bittencourt e Fernão Dias, administradas pela OHL, o tráfego flui normalmente, sem pontos de parada, mas o fluxo de veículos deve aumentar a partir do final da tarde, de acordo com a concessionária.