Estradas em Botucatu e Guararema são interditadas após chuvas

Fabiana Marchezi, do estadao.com.br,

As fortes chuvas que atingiram o Estado de São Paulo na quarta-feira, 16, causaram estragos, deixando pelo menos duas rodovias interditadas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o temporal provocou a queda parcial de uma ponte no quilômetro 232 da Rodovia Marechal Rondon (SP-300) em Botucatu, no interior de São Paulo. O tráfego está sendo desviado para a SP-147.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a SP-066, que liga Mogi das Cruzes a Guararema e Jacareí, está totalmente bloqueada na altura do quilômetro 68,6, por conta do transbordamento de um córrego que passa sobre a estrada.

O DER sugere que os motoristas procurem o trevo de acesso a Guararema, no quilômetro 67 da rodovia e façam o percurso por dentro da cidade até chegar ao quilômetro 73. Uma equipe do DER trabalha no local orientando os usuários.