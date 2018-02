Estradas devem ter tráfego intenso à tarde Para fugir do trânsito na volta do feriadão de Corpus Christi, os motoristas têm de evitar viajar depois do meio-dia de hoje, quando as estradas paulistas devem começar a registrar tráfego intenso, segundo previsão das concessionárias que as administram. De acordo com a ViaOeste, responsável pelo sistema formado pelas Rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares, o pico de trânsito no retorno do interior deve ocorrer das 12 horas às 21 horas. Já a Ecovias, que controla o sistema Anchieta-Imigrantes, diz que o horário de maior movimento será o entre as 12 horas e as 17 horas.