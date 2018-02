Estradas de SP terão obras até de madrugada

O paulistano terá um longo feriado, de amanhã até terça-feira, para celebrar a Proclamação da República e a Consciência Negra, e as filas para deixar a capital começam hoje. Os motoristas vão enfrentar obras até de madrugada nas rodovias. O período de folga começa com chuva e baixa temperatura, mas no domingo o sol volta e deve trazer calor ao Estado.

Hoje, entre 14h e 22h, os motoristas devem evitar deixar a cidade, alerta a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Estima-se que 1,8 milhão de veículos sigam para as estradas.

Interdições. A duplicação da Rodovia dos Tamoios (SP-99), que leva ao litoral norte, agora é feita de madrugada. Até sexta-feira, a estrada vai ficar interditada, entre meia-noite e 4h30, para implosão de rochas. Holofotes podem ofuscar a visão e, com a chuva, a pista fica escorregadia.

Quem for à Ilhabela, no entanto, ganhará um alívio: a espera na balsa deve cair. Hoje, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) entregará ao meio-dia uma nova embarcação. Serão 6 balsas entre São Sebastião e a ilha. Já o sistema Anchieta-Imigrantes deve receber até 515 mil veículos neste feriado. Hoje a partir das 13h e até as 17h da amanhã, haverá Operação Descida, com 7 faixas rumo ao litoral.

Para o interior e outros Estados, o pior cenário é o da Régis Bittencourt (BR-116), com pelo menos cinco pontos com tráfego em meia pista. Já a Rodovia Raposo Tavares (SP-270) está com trechos sem acostamento entre Araçoiaba da Serra e Capela do Alto. / JOSÉ MARIA TOMAZELA, RICARDO BRANDT E REGINALDO PUPO, ESPECIAL PARA O ESTADO