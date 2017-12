Estradas de SP têm tráfego normal na manhã deste sábado

SÃO PAULO - As principais rodovias que ligam São Paulo ao interior e ao litoral têm trânsito tranquilo na manhã deste sábado, 30, início do feriado prolongado. A concessionária Autoban, responsável pelos sistema Bandeiras e Anhanguera, informou que as estradas não têm trânsito lento, mas o motorista deve dirigir com cuidado, por conta da chuva.

Já no Sistema Anchieta-Imigrantes, a concessionária Ecovias informou que por enquanto o motorista que vai para o litoral encontra fluxo normal. Mas deve ter precaução no trecho da Serra do Mar, que tem pouca visibilidade na manhã de hoje. De acordo com a concessionária, mais de 91 mil veículos passaram pela Anchieta e pela Imigrantes em direção ao litoral, durante toda a sexta-feira e a manhã deste sábado.

A rodovia Castelo Branco não tem registro de congestionamento. A Dutra e a Fernão Dias também têm tráfego normal, mas o motorista enfrenta chuva. Já na Régis Bittencourt há sete quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, do km 43 ao km 50, na região de Campina Grande do Sul (PR), devido a um acidente envolvendo uma carreta. Não há interdição de pista e o veículo já foi removido. A concessionária indica que o motorista deve redobrar a atenção e diminuir a velocidade, pois chove em toda extensão da rodovia.