Estradas de SP têm 38% a mais de vítimas As rodovias estaduais paulistas também registraram aumento na quantidade de acidentes e mortes durante o feriado de Páscoa. Da 0h de quinta-feira até a meia-noite de domingo, 36 pessoas perderam a vida ? ante 26 no mesmo período do ano anterior (aumento de 38%). Além disso, foram registrados 1.043 acidentes ? 18,7% a mais do que no mesmo período de 2009.