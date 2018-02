Estradas de São Paulo têm lentidão na saída para o feriado

SÃO PAULO - A saída de São Paulo para o feriado do Dia do Trabalho ficou complicada a partir do fim da tarde desta quinta-feira, 30, nas principais estradas que ligam a capital ao litoral e interior. A Rodovia dos Bandeirantes registrou o pior trânsito, com 17 quilômetros de lentidão às 19h30. Os trechos mais congestionados estavam em Campinas e em Jundiaí.

A Anhanguera tinha 12 quilômetros parados, enquanto a Raposo Tavares registrava 10 km com problemas em direção a Cotia. Fernão Dias, Régis Bittencourt e Anchieta oscilavam entre 5 e 7 quilômetros de lentidão, e a Imigrantes não tinha problemas à noite. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) estimou em 1,7 milhão o número de carros que deixariam a capital para o feriado.

Temperatura. Campos do Jordão espera receber cerca de 150 mil turistas durante o período, estimulados pela massa de ar frio que chegou ao Estado. No fim da tarde desta quinta, já era possível ver turistas desfilando com sobretudo e cachecóis nas ruas do Capivari, o centrinho turístico e gastronômico da cidade. “Prefiro viajar um pouco antes da temporada, pois não há muito trânsito, e os preços ainda estão acessíveis”, disse a advogada Luciana Marques, de 39 anos, que visita a cidade pela quinta vez.

Quem preferir passar os três dias no litoral norte deverá encontrar tempo encoberto, com poucos períodos de sol. “Descer para o litoral fora da temporada é um convite ao relaxamento”, disse o personal trainer Rodrigo Albuquerque a caminho de Ilhabela. / REGINALDO PUPO, ESPECIAL PARA O ESTADO