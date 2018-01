Estradas começam o dia com lentidão no sentido SP

As rodovias Castello Branco, Presidente Dutra, Raposo Tavares, Anhangüera e Bandeirantes apresentam na manhã desta terça, 16, lentidão em trechos da Grande São Paulo e na chegada às marginais no sentido capital paulista em razão do excesso de veículos. Nenhum acidente grave havia sido registrado até as 7h30 segundo as concessionárias Viaoeste, NovaDutra e Autoban. Castello Branco - Lentidão na pista expressa, sem pedágio, entre os quilômetros 15 e 13. Raposo Tavares - vários pontos de parada, entre os quilômetros 20, em Cotia, e 10, na chegada a São Paulo, região do Butantã. Dutra - Lentidão de mil metros na altura do quilômetro 231 em ambas as pistas, lateral e expressa. Em Guarulhos, no quilômetro 221, são mais 2 mil metros pela lateral. Anhangüera - Lentidão de mil metros, entre os quilômetros 22 e 21; 12 e 11. Bandeirantes - Congestionamento de 4 mil metros, entre os quilômetros 17 e 13.