Estradas com tráfego bom no início da manhã de sábado

otorista que utilizava as principais estradas estaduais e federais dentro do Estado de São Paulo às 6h30 deste sábado, 18, não encontrava dificuldades, segundo informações das concessionárias e da Polícia Rodoviária. Nenhum acidente grave foi registrado nesta madrugada.

O Sistema Anchieta-Imigrantes(SAI) opera no esquema tradicional 5 x 5, com metade da capacidade direcionada ao litoral e metade operando no sentido planalto. A partir das 8h, segundo a Ecovias, será implantada a operação descida 7 x 3, na qual a pista sul da Anchieta e da Imigrantes e a pista norte da Anchieta são utilizadas no sentido litoral, restando apenas a pista norte da Imigrantes para quem quiser subir a serra.

Da 0h de sexta-feira, 17, até as 6h deste sábado, 18, mais de 65 mil carros haviam passado pelo pedágio da Anchieta e da Imigrantes em direção à Baixada Santista. Entre 5h e 6h, passaram pelos pedágios 1.674 veículos, com tendência de alta nos próximas horas. A previsão da Ecovias é de que 180 mil a 290 mil carros desçam para o litoral neste feriado de Tiradentes.

Na saída de são Paulo pelo sistema Anhanguera-Bandeirantes, o motorista encontra neblina, mas as condições de tráfego são boas, segundo a concessionária AutoBan.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 6h30 o trânsito era bom nas principais ruas e avenida monitoradas pela companhia na cidade de São Paulo. A madrugada foi tranquila, sem registro de acidentes que causassem prejuízos ao tráfego de veículos na capital paulista.