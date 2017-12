Estradas apresentam lentidão na manhã deste sábado

SÃO PAULO - Rodovias registram lentidão na manhã deste sábado, 24, em razão de acidente e excesso de veículos.

Segundo a Ecopistas, a rodovia Ayrton Senna está com tráfego lento, no sentido de São Paulo, do km 21 ao 17, devido a acidente que interditou a faixa da esquerda, na região de Guarulhos.

Faixa liberada no km 17 da Ayrton Senna, sentido SP. Tráfego segue lento do km 21 ao km 17. — Ecopistas (@ecopistas) September 23, 2017

A Ecovias também relata trânsito complicado na rodovia dos Imigrantes. De acordo com a concessionária, o motorista enfrenta lentidão no trecho de Planalto, no sentido do litoral, do km 40 ao 43, e também na Serra, no sentido da capital, do km 49 ao 48.

A Rodovia dos Imigrantes está com lentidão no Planalto, sentido Litoral, do km 40 ao km 43, e na Serra, sentido SP, do km 49 ao km 48. — Ecovias (@_ecovias) September 23, 2017

Durante a Semana Nacional do Trânsito, Polícia Rodoviária Federal realiza campanhas de prevenção nas estradas.

Semana Nacional do Trânsito e 20 anos do Código de Trânsito Brasileiro: escolha a vida! pic.twitter.com/5XXqaSoAuz — PRF Brasil (@PRFBrasil) 22 de setembro de 2017

