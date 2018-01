Estradas apresentam congestionamento na chegada à capital

O motorista que utilizava a pista sentido interior-capital da Rodovia Raposo Tavares às 7h15 desta segunda, 15, enfrentava lentidão de 4 mil metros, entre os quilômetros 14, no Jardim Bonfiglioli, até o quilômetro 10, no Butantã, zona oeste da capital. Pela Rodovia Ayrton Senna, o congestionamento no sentido interior-capital era de 2 mil metros, entre os quilômetros 23 e 21, em Guarulhos, na Grande São Paulo, trecho em que existem acessos a bairros de Guarulhos e onde fica a saída da Avenida Jacu-Pêssego. Já a Rodovia Presidente Dutra, tanto a pista expressa quanto a lateral, no sentido RJ-SP apresentavam congestionamento de mil metros entre os quilômetros 230 e 231, na chegada à Marginal do Tietê. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, no mesmo sentido, eram 3 mil metros de congestionamento pela pista lateral a partir do quilômetro 222. O excesso de veículos e o trânsito ruim de toda a manhã na região do Cebolão, causavam 7 mil metros de congestionamento na pista expressa sentido interior-capital da Rodovia Castello Branco, entre os quilômetros 17, em Osasco, na Grande São Paulo, e 13, no acesso à Marginal do Tietê. A Rodovia dos Bandeirantes apresentava 3 mil metros de congestionamento, entre os quilômetros 16 e 13, na região noroeste da cidade. Pela Rodovia Anhangüera, a lentidão era de cerca de 1,5 mil metros, entre os quilômetros 12,5 e 11, na chegada à Marginal do Tietê.