Estrada Velha de Itu terá ciclovia, a 1ª do tipo em SP

A pista exclusiva para bicicletas vai ocupar uma faixa lateral da rodovia. A extensão total da estrada é de 39 quilômetros, mas 15 km já estão duplicados em Sorocaba - da área urbana até o bairro do Éden. Nesse trecho, a prefeitura fará a ciclovia.

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), o projeto executivo prevê a duplicação do km 47,5 ao 70,8, com a construção de ciclovia a partir do km 48,1 até o final. Também serão construídos dois viadutos, além de pontes e dispositivos de retorno.

A obra está orçada em R$ 119 milhões e a previsão é de que seja licitada em abril. O prazo de conclusão é de 18 meses.

A ciclovia vai cortar os distritos industriais das duas cidades e a expectativa é de que estimule os trabalhadores a usar bicicletas, desafogando o trânsito. Sorocaba tem uma rede cicloviária de 76 km, que já interliga as principais regiões da cidade.

Em Itu, a estrada com ciclovia passará também por bairros populosos na região de Pirapitingui. A prefeitura da cidade também deu início a um plano cicloviário, interligando com a vizinha Salto.

Com a conclusão do projeto, as ciclovias interligadas vão somar cerca de 150 km nas três cidades.