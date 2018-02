Estrada é prometida desde 1997 O projeto para construção de uma rodovia que interligaria a capital paulista e o litoral sul do Estado foi divulgado pela primeira vez em 1997. No ano passado, o governo estadual anunciou a retomada dos estudos. Espécie de "Nova Imigrantes", a estrada sairia do Rodoanel e passaria por Parelheiros - dessa maneira, o trajeto inteiro até Itanhaém não demoraria mais do que 15 minutos. Passados 14 meses, o projeto para a nova rodovia ainda não foi apresentado.