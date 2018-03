Estouro de pneu força avião da Delta a retornar para o Aeroporto de Cumbica (SP)

Atualizado às 6h10

SÃO PAULO - O estouro de um pneu no trem de pouso de um avião da Delta Airlines obrigou a aeronave, que seguia para Detroit (EUA), a voltar ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, e fazer um pouso não programado às 1h09 desta sexta-feira.

O voo 256 decolou de Cumbica às 22h25 de quinta-feira e passageiros ouviram o estrondo logo após a aeronave sair do solo. O jantar foi servido antes da tripulação informar que o avião teria de retornar. Por causa do combustível, o avião sobrevoou a Região Metropolitana de São Paulo por cerca de 2 horas até o nível dos tanques diminuir.

Oito equipes dos bombeiros foram deslocadas para a pista do aeroporto. Os 220 passageiros do desembarcaram à 1h40.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a empresa, moradores da Grande SP foram acomodados em um hotel no Centro de São Paulo.

Até as 6 horas, não havia previsão de reembarque, que dependerá do conserto da aeronave. A assessoria de imprensa da Delta busca informações com a sede da empresa localizada em Atlanta (EUA).