Criado para "aproximar o poder público do cidadão paulistano online, que mora, trabalha, anda, passeia e admira a Avenida Paulista", o blog da gerência da via (http://gerenciadapaulista.blogspot.com) parou de ser atualizado em outubro. O twitter (@gerentepaulista), onde internautas denunciaram problemas de segurança e falhas nas calçadas, também está parado desde então. Onde está o gerente da Paulista, Heitor Sertão?

"Como mudou o secretário (de Coordenação das Subprefeituras) e concluímos a primeira etapa de reforma das calçadas, houve um intervalo no ritmo de atividades para o novo secretário tomar conhecimento dos projetos. Mas eu estou trabalhando normalmente", diz Sertão. No cargo desde maio de 2009, ele diz manter reuniões com as associações e empresários.

Sertão explica que parou de atualizar o blog e o twitter porque a Prefeitura pediu que as informações fossem centralizadas na Coordenação das Subprefeituras. A secretaria confirma ser a atual responsável pelas mídias, que passam por "fase de reestruturação para que sejam aprimoradas".

A próxima melhoria na avenida, segundo o gerente, será ampliar a reforma de calçadas até a Rua Minas Gerais. Quem quer achá-lo enquanto o blog não dá sinal de vida, pode escrever para isaraujo@prefeitura.sp.gov.br. / ANA BIZZOTTO