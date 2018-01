'Estou sem chão, ninguém sabe informar nada '

"Estou tentando falar com o meu pai e os meus tios desde o rompimento da barragem e não consigo. Estou sem chão, tento conseguir notícias, mas ninguém sabe informar nada", diz. De acordo com a estudante, o clima em Mariana é de tristeza e preocupação. "Estão todos chorando aqui", comenta.

A aposentada Maria das Dores Silva, de 69 anos, também não tinha notícias da irmã, a professora Maria do Carmo, até as 20 horas de ontem, quando recebeu uma ligação dizendo que ela e a família estavam ilhadas.

Maria do Carmo mora em Bento Rodrigues com o marido e os dois filhos há pouco mais de um ano e teve a sua casa totalmente inundada após o rompimento da barragem. "Entrei em desespero quando soube do que aconteceu. Estava na casa da minha filha e as pessoas começaram a me ligar contando sobre a barragem. Fiquei apavorada e com um aperto no peito só de pensar na minha irmã e nos meus sobrinhos", conta.