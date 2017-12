"Estou falando direto com o governador", diz Haddad sobre ação na Cracolândia

SÃO PAULO - Depois de atrito com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) por causa de uma ação na Cracolândia, o prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) afirmou nesta terça-feira, 5, que conversa diretamente com o governador Geraldo Alckmin (PSDB) sobre o local. "Falamos no final de semana. Ele é um apoiador do programa e acha que estamos no caminho certo. Vai dar suporte da PM contra o tráfico", afirmou o prefeito.

De acordo com Haddad, que visitou o espaço nesta terça, o resultado da ação já é sentido no local. "Passei lá hoje duas vezes. A situação está muito diferente do que na semana passada. Efetivamente não se encontra mais nenhuma barraca, nenhum tipo de instalação na via pública. Hoje são quase 600 pessoas sendo tratadas". No dia 29 de abril, dois moradores de rua ficaram feridos por estilhaços de bala durante operação da Prefeitura na Cracolândia para a retirada de barracas mantidas pelos dependentes, conhecidas como "favelinha".

À época, o secretário estadual de Segurança Pública, Alexandre de Moraes, havia criticado a operação e dito que a Prefeitura se "antecipou" no recolhimento das barracas e não avisou a pasta.