Estilo Brasil

Parece que está na moda lá fora se inspirar nas atitudes mais marcantes do governo Dilma. A cantora inglesa Lily Allen, por exemplo, estreou dia desses programa na TV britânica diagnosticando a colega Madonna como "retardada mental", no melhor estilo Emir Sader. O cientista político, como se sabe, ficou célebre na semana passada ao subir ao palco da direção da Casa de Rui Barbosa para chamar sua ex-futura chefe - a ministra da Cultura, Ana de Hollanda - de "autista".

Há, também, quem veja algumas semelhanças entre os modos de atuação política dos filhos de Kadafi com certos setores da base aliada do governo, especialmente do PMDB, mas isso é intriga da oposição - ô, raça!

Esses moços

O ex-governador Joaquim Roriz deve estar arrasado! Criou aquela filha com tanto carinho, né não?

Pé de meia

Conselho a Romário, Bebeto, Dunga, Cafu & cia, que passaram o carnaval do outro lado do mundo, jogando pelada patrocinada pelo aprendiz de Kadafi da Chechênia: melhor nem mexer por um tempo no cachê! As cantoras Beyoncé e Mariah Carey, que no passado se exibiram a convite do líder líbio, tiveram de doar dia desses a grana de Trípoli para dar uma satisfação aos fãs.

Bem-feito

Com apenas uma nota 10 no quesito Enredo, a Unidos de Vila Isabel deve ter aprendido a lição: não se pode contar a história do cabelo no sambódromo sem o devido destaque para a jornalista Miriam Leitão na passarela.

Bexiga cheia

O prefeito Gilberto Kassab se defende: o número de banheiros químicos no Bexiga era mais que suficiente! O pessoal da Vai-Vai é que fez mais xixi na noite da festa pelo título do que a média prevista para o mês de março em toda aquela região.

Horóscopo

A Lua ingressou dia desses em Touro! Isso quer dizer o seguinte: o Imperador vai voltar com a cachorra. Só se fala disso na Vila Cruzeiro!

Nem aí!

E o ministro do Turismo, hein?! Lembra dele? Deve ter passado o carnaval fora do País, né?