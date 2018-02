Estilistas fazem ato de protesto para chamar a atenção de Dilma No fim do desfile da Cavalera, em um ferro-velho da Mooca, todos os estilistas que participaram da 33.ª edição da SPFW apareceram na passarela com Alberto Hiar, o dono da grife. Eles vestiam camiseta preta com a frase em dourado: "Presidenta Dilma precisamos falar com vc! A moda agradece."