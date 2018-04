Estilista prefere SP nas férias de verão

"Fui lá tomar um café. Dava tempo, porque não tinha de encarar um megacongestionamento na Avenida 23 de Maio." Ontem, ela aproveitou para ir até a Livraria Cultura. "Consegui escolher com calma os livros que queria levar e não havia fila para as mesas do café. O tempo rende. O meu ritmo de trabalho não diminui, mas o estresse é menor e a vida fica mais prazerosa."/ VALÉRIA FRANÇA

A capital nessa época: o centro e os Jardins ficam livres do trânsito e das filas, e há vagas para estacionar