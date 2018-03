Estiagem ameaça Rio Grande do Sul A metade sul do Rio Grande do Sul está sob ameaça de estiagem. Desde o dia 22, três municípios - Candiota, Pedras Altas e Herval - decretaram emergência e um quarto, Bagé, recorreu ao racionamento na distribuição de água. Para atender a todos, a prefeitura dividiu a cidade em dois setores. Um deles é abastecido das 3h às 15h e o segundo das 15h às 3h. A medida se repete nos verões desde 1989.