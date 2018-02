Estética e higiene eram prioridades No início da República, a São Paulo ideal era uma cidade europeia. Ruas arborizadas, acompanhadas de prédios imponentes com estilo importado, deveriam ser separadas por grandes praças e parques públicos. Outro componente importante era a higiene - córregos deveriam ser canalizados e pântanos, enterrados para impedir a transmissão de doenças. A imagem acima, publicada na Revista Politécnica em 1911, mostra um projeto para a região do Anhangabaú.