Estelionatários agem até na Avenida Paulista Mesmo no endereço mais policiado de São Paulo, os golpistas também fazem suas vítimas. No fim do ano passado, pelo menos oito pessoas entregaram dinheiro e até joias a estelionatários em plena Avenida Paulista. O tipo de abordagem e o argumento variaram, mas quase sempre os criminosos agiam em dupla e contavam uma história convincente e irresistível.