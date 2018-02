Estelionatário é preso dentro de shopping em São Paulo

SÃO PAULO - Um estelionatário foi preso às 21h10 de terça-feira dentro do Shopping Pátio Higienópolis, na Avenida Higienópolis, no bairro de mesmo nome, na região central da capital, após aplicar um golpe nas lojas Hugo Boss e Rockstter. A vendedora de um dos comércios desconfiou e acionou o segurança do shopping, que deteve o rapaz até a chegada da Polícia Militar.

Bem vestido, Vinicius dos Santos Fena, de 18 anos, entrou na loja Hugo Boss e selecionou diversas peças de roupa. Foi ao caixa e deu seu cartão de débito automático para efetuar o pagamento, mas a vendedora informou que não havia saldo suficiente. O suposto comprador simulou falar ao telefone com seu banco e combinar de fazer uma transferência bancária para a loja no valor da mercadoria. Ele convenceu a vendedora a deixá-lo sair com cerca de R$ 5 mil em roupas.

Pouco tempo depois, Vinicius entrou na loja de roupas Rockstter e aplicou o mesmo golpe. Dessa vez, saiu levando R$ 6 mil em peças. Uma vendedora desconfiou, esperou o estelionatário deixar o estabelecimento e avisou o segurança do shopping, que localizou e deteve Vinicius. A PM foi acionada e prendeu o golpista. Ele foi autuado por estelionato.

Quando detido Vinicius carregava três blusas de lã, duas calças jeans, um cinto e quatro sobretudos. Ele não tem passagem pela polícia.