Estelionatário é preso ao receber por resgate de veículo

O estelionatário Jefferson Silva de Souza, o Buiú, de 37 anos, foi detido, na noite desta quinta-feira, 4, no estacionamento do Shopping Aricanduva, zona leste de São Paulo. Ele foi surpreendido por policiais no momento em que recebia R$ 2 mil reais, valor exigido pela quadrilha para devolver um Fiat Pálio Adventure a um aposentado de 65 anos.

O flagrante foi realizado por agentes da Delegacia de Repressão a Estelionato do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic). Uma investigadora, passando-se por filha da vítima,

implorou ao criminoso que devolvesse o carro pois a família passava por uma crise financeira. O bandido concordou em devolver o veículo, mas exigiu R$ 2 mil como valor de resgate.

Detido, Souza afirmou que fora contratado por R$ 200, apenas para receber o dinheiro da vítima. Os demais integrantes do bando seguem foragidos.