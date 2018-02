Estelionatária é presa na zona leste de SP com documentos falsos

SÃO PAULO- Uma mulher de 52 anos foi presa em flagrante nesta segunda-feira, 1, na Avenida Ragueb Chohfi, em São Mateus, zona leste, acusada de estelionato. Com ela, foram encontrados cerca de 15 cartões de crédito, cinco RGs e certidões.

A estelionatária tinha discutido com o gerente de um estabelecimento por, pela quarta vez, tentar fazer um crediário e não conseguir. O gerente desconfiou e chamou a polícia. Para os PMs, ela mostrou documentos falsos, em nome de Vanilda Caetano de Souza, natural da Bahia. Ao ser submetida à identificação de digitais, a polícia constatou a fraude.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em seguida, a detida apresentou um documento com dados diferentes - data de nascimento e nome do pai - dos que constam no banco de dados do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD).

Como não há nenhuma passagem relacionada aos documentos apresentados, eles foram apreendidos e enviados à perícia para verificação. A mulher foi presa em flagrante por tentativa de estelionato. O caso foi registrado no 49º DP.