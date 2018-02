''Estar em SP é transitar por mundo diferentes''

Depois de 5 anos trabalhando em um dos hotéis mais famosos do Brasil, o Copacabana Palace, no Rio, Ananda Nobre, de 27 anos, trocou as praias por São Paulo - e não se arrepende.

"Gosto daqui porque transito em mundos diferentes na mesma cidade", diz. "A Praça Benedito Calixto, em Pinheiros (zona oeste), é o melhor lugar da cidade porque representa essa mistura."

Há 4 anos na cidade e há 1 como gerente do Hotel Clarion Faria Lima, também na zona oeste, Ananda afirma que passar um dia na praça é um passeio ideal. "Tem a feirinha de antiguidades, os barzinhos em volta. Passar a tarde lá é um programa."

Mesmo em pouco tempo em São Paulo, Ananda já perdeu o sotaque. "Já não sou carioca, mas ainda não virei paulista. Sou mais brasileira."