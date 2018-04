''Estão na moda a francesinha com as pontas coloridas e os carimbos''

O esmalte importado dura mais na unha que o nacional?

Todos os esmaltes, nacionais e importados, têm boa duração. Eles só descascam rápido se houver na unha resto de creme, por exemplo, antes de esmaltar.

Qual é a vantagem dos importados?

A embalagem é mais bonita e o pincel, melhor. Mas os nacionais têm mais variedade de cor.

Esmalte estraga?

Não. É só guardá-lo de pé. Se secar, adicione solvente. Não coloque acetona, porque acaba com o esmalte.

Há um jeito novo de pintar as unhas?

Estão na moda a francesinha com as pontas coloridas e as almofadas de carimbos, que permitem fazer estampas como as da pele de onça ou zebra e figura de bruxa, por exemplo. Fica bom se combinar com o estilo da pessoa.