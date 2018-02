Estâncias vão ganhar verba para ampliar turismo A Associação das Prefeituras das Cidades-Estância do Estado de São Paulo (Aprecesp) vai receber R$ 283,6 milhões para investimentos em turismo no ano que vem. As cidades-estância terão também a possibilidade de viabilizar um programa de qualificação para fomento à atividade turística, elaborado pelo Senac em parceria com a ONG GTTP - Global. São Paulo tem 67estâncias turísticas, entre elas Campos do Jordão e Águas de Lindóia. / N.C.