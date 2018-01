Estagiário de Direito é preso suspeito de estupro e suborno

O estagiário de Direito Walter Antônio de Oliveira, de 45 anos, foi preso na noite de segunda-feira, 16, suspeito de estupro e corrupção ativa, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele foi encontrado por policiais militares dentro de um carro junto com uma menina de 12 anos. Segundo a PM, os dois estavam nus e Oliveira ofereceu R$ 500 para ser liberado no momento em que foi flagrado no carro com a menor.

Policiais da 1ª Companhia do 44.º Batalhão faziam um patrulhamento quando desconfiaram de um Fiesta preto, estacionado na Rua Lago Verde, por volta das 20h30. Os vidros do carro estavam fechados e embaçados. Os PMs então constataram que os dois ocupantes do veículo estavam sem roupa. Neste instante, segundo os policiais, o suspeito ofereceu o dinheiro para ser liberado e foi preso.

Veículo onde o estagiário de Direito estava junto com a menor em Guarulhos. Foto: J.B.Neto/AE

A menor foi encaminhada ao Hospital Pérola Byington para a realização de exames que devem apontar a extensão dos possíveis abusos. O estudante de Direito havia conhecido a adolescente dias atrás em uma parque na Avenida Juscelino Kubitschek, apresentado por uma amiga dela, de 12 anos. Segundo a polícia, na ocasião ele deu R$ 20 para que a menina brincasse no parque. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial de Guarulhos.