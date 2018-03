Estados aguardam texto, mas dizem já investir na área

Santa Catarina tem 50 agentes em atividade e espera o documento federal para "finalizar uma doutrina estadual". Na avaliação do Rio Grande do Sul, a doutrina possibilitará "padronização e orientação geral". Já Mato Grosso do Sul utiliza recursos da Estratégia Nacional de Segurança nas Fronteiras nessa área.

Ceará e Pernambuco informaram que têm investido na área de inteligência penitenciária. Minas Gerais, por sua vez, informou que só no segundo semestre deverão ser investidos R$ 4 milhões "na compra de equipamentos, softwares de última geração, veículos e capacitação".

O Paraná admitiu que "por ora só há previsão de aquisição de equipamentos". Na Bahia, o serviço de inteligência "ainda está em processo de instalação".