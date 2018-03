Estado vai investir R$ 1,4 bilhão em 17 centros de pesquisa O governador Geraldo Alckmin anunciou ontem a criação de 17 Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). Esses centros terão R$ 1,4 bilhão para financiar pesquisas ao longo de 11 anos. Do total, R$ 760 milhões serão pagos pela Fapesp. Além das três universidades paulistas de ensino superior - USP, Unicamp e Unesp -, também participarão do programa o Instituto Butantã e a Universidade Federal de São Carlos.