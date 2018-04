Estado vai indenizar família de motoboy O governo do Estado de São Paulo autorizou ontem o pagamento de uma indenização à família do motoboy Eduardo Luiz Pinheiro dos Santos. Ele foi encontrado morto com traumatismo craniano e hemorragia à 0h10 do dia 10, três horas após ser abordado por PMs e levado para a 1.ª Companhia do 9.º Batalhão, na Casa Verde, zona norte de São Paulo. A Justiça Militar decretou na quarta-feira a prisão temporária de 12 policiais supostamente envolvidos no caso.