IPERÓ

Estado vai criar rota paulista das tropas

A Secretaria de Estado de Turismo recebeu estudo para criar oficialmente o Caminho Paulista das Tropas, resgate da saga dos tropeiros que, entre os séculos 18 e 19, viajavam entre o Sul e o Sudeste do País para abastecer com mulas os campos e as cidades. Uma das principais rotas conduzia as tropas de Viamão (RS) a Sorocaba. Seminário em Iperó definiu o caminho paulista passando por 21 cidades, até chegar a Sorocaba, onde, no passado, eram realizadas feiras de mulas. A antiga Real Fábrica de Ferro, na Fazenda Ipanema, em Iperó, usou por muito tempo a força desses animais. O prédio da cavalariça, do século 19, foi restaurado.

VALINHOS

Ciclovia de 11 km ligará três cidades

Campinas, Valinhos e Vinhedo serão interligadas por ciclovia de 11 quilômetros, já em obras. A pista para ciclistas sairá do Parque Prado, em Campinas, cruzará Valinhos e chegará ao limite com Vinhedo. Ao lado da ciclovia haverá pista para pedestre. A obra, resultante de acordo entre o Departamento de Estradas de Rodagem, prefeitura de Valinhos e Ministério Público, deve sair até agosto.

RIO PRETO

Tarifa barata leva mais gente ao ônibus

A partir de amanhã, a tarifa do transporte coletivo de São José do Rio Preto será reduzida de R$ 2,10 para R$ 2. Quem usa o cartão de transporte vai pagar ainda menos: R$ 1,95. O objetivo é estimular a população a deixar o carro e usar ônibus, contribuindo para melhorar o trânsito. Em 2011, medida idêntica resultou em aumento de 10% no número de passageiros.

AMBIENTE

Rio Mogi-Guaçu já recebe menos esgoto

Inauguração de sistema de saneamento, semana passada, elevou de zero para 75% o índice de tratamento de esgoto em Mogi-Mirim, uma das cidades cortadas pelo Rio Mogi-Guaçu, diminuindo o nível de poluentes na água. A Serviços de Saneamento de Mogi-Mirim investiu R$ 54,5 milhões na obra. A cidade terá 100% do esgoto tratado até 2020.

2 perguntas para...

Anicleide Zequini, do Acervo do Museu Republicano da USP em Itu

1. O que torna o museu obrigatório para pesquisa?

A documentação da 1.ª República (1889 a 1930), com destaque para o acervo dos ex-presidentes Prudente de Moraes e Washington Luís. Acabamos de identificar 3 mil fotos doadas pela família de Washington Luís.

2.Como é o acesso?

O museu abre de terça-feira a domingo, das 10h às 16h. Entrada grátis. Tel. (11) 4023-2525.