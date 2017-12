Estado vai à Justiça para obter informações repassadas ao Cade O governo de São Paulo entrou com um mandado de segurança na Justiça Federal para tentar obter informações sobre a investigação feita pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) a respeito do cartel que atuou nas obras metroferroviárias do Estado, que corre em segredo de Justiça.