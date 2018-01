'Estado' tem acesso ao bastidor de ensaio de Gisele Bündchen na SPFW

Gisele Bündchen, que chegou há cerca de uma hora à Bienal, finalmente satisfez a vontade de poucos e bons fotógrafos e jornalistas que esperaram mais de uma hora para fotografá-la e trocar algumas palavras com ela. A top, que fez o ensaio para o desfile ao lado do ator Reinaldo Gianecchini, entrou no backstage dando pulinhos e gritinhos e disse "eu volto já já para falar com todos vocês".

Essa é a primeira vez que a top desfila depois do nascimento de seu filho Benjamin. Enquanto o tumulto aumenta nos bastidores, a multidão também cresce na entrada da sala três, a maior da Fashion Week, onde ocorrerá daqui a pouco o desfile da grife Colcci.