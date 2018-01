Estado tem 12 instituições sem funcionários Quer visitar o Museu de Computação, em São Carlos, a 244 km da capital? É só entrar. Não precisa de mais nada. Você não será interpelado por nenhum funcionário - o museu é um dos 12 no Estado que não têm nenhum profissional contratado, de acordo com o diagnóstico feito pelo Sisem. Máquinas de calcular do tempo do avô e antigas réguas de cálculo estarão ali, diante de seus olhos - ou, no caso de visitantes irresponsáveis, de suas mãos. "Abrir uma sala com acervo e deixá-la sem ninguém é um convite ao furto", reclama José Leonardo do Nascimento, especialista em museologia.