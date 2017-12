Estado retoma licitação para duplicar a rodovia Mogi-Dutra

SOROCABA – O governo paulista decidiu retomar o processo de licitação para as obras de duplicação da rodovia Mogi-Dutra (SP-88), entre os municípios de Mogi das Cruzes e Arujá, na região metropolitana de São Paulo. O edital foi publicado nesta quinta-feira, 25, no Diário Oficial do Estado. A retomada do processo licitatório foi autorizada pelo Tribunal de Contas do Estado, depois de considerar improcedentes recursos apresentados por duas empresas que não participaram da disputa.

O edital internacional foi republicado sem nenhuma alteração no texto original. Por determinação do TCE, as empresas interessadas em disputar as obras terão 46 dias para apresentar propostas. O valor, orçado em R$ 174 milhões, será investido pelo governo estadual, com financiamento do Banco Mundial.

As obras serão realizadas no trecho entre Arujá, no entroncamento com a rodovia Alberto Hinoto (SP-56), contígua à Dutra, e Mogi das Cruzes. O pacote inclui a construção de barreiras de concreto do km 32 ao km 39,5, para separação das pistas, dispositivos de acesso e retorno, construção de três passarelas, retificação de curva no km 36 e melhorias na sinalização. Será instalado um posto de pesagem no km 37. O trecho recebe 50 mil veículos por dia.