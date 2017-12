Estado recebe licença para terminar obra do Rodoanel Leste

O governo do Estado recebeu, na tarde desta sexta-feira (17) as licenças ambientais de instalação da Cetesb dos três últimos lotes de obras do trecho leste do Rodoanel Mário Covas. Com isso, a obra agora não depende mais de nenhuma autorização ambiental para ser concluída.

O Estado e a SPMar, consórcio responsável pela obra (e que vai administra a pista, juntamente com o Trecho Sul) aguardavam a emissão da licença desde abril. A promessa é que o Trecho Leste fique pronto no primeiro trimestre do ano que vem.

As licenças recebidas nesta sexta autorizam as máquinas a entrarem na região de Itaquaquecetuba, onde o Rodoanel fará conexão com a Rodovia Ayrton Senna, em Arujá, onde haverá a ligação com a Rodovia Presidente Dutra e com o futuro Trecho Norte do Rodoanel, cujas obras começaram a cerca de um mês.

Quanto estiver pronto, o Trecho Leste terá 43,5 km de extensão e deverá ser usado por cerca de 48 mil veículos por dia.