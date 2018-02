'Estado' realiza seminário sobre homicídios no Brasil

SÃO PAULO - O jornal O Estado de S. Paulo realiza, em parceria com o Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial, o seminário "Para onde vão as taxas de homicídio no Brasil?". O evento vai ocorrer no dia 30 de outubro, uma terça-feira, às 9h. O seminário terá a participação de especialistas da área de segurança que vão debater a situação nos Estados e a tendência da curva de homicídios no Brasil.

As inscrições para participar do evento podem ser feitas pelo site do instituto.

Entre os palestrantes, está o repórter Bruno Paes Manso. Ele é autor de uma série de reportagens que, com suporte de imagens, gráficos e vídeos, explicou a dinâmica de cinco décadas de homicídios em São Paulo. Manso também é autor de uma tese de doutorado sobre a criminalidade defendida no dia 28 de agosto no Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo.