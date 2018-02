Estado quer mais 30 fiscais para a área de Energia

Hoje a fiscalização do setor de energia elétrica em São Paulo é dividida entre a Aneel e a Arsesp. A primeira tem a atribuição de fiscalizar empresas que atuam em todas as etapas do processo - geração, transmissão e distribuição de energia. À Arsesp cabe apenas fiscalizar as empresas distribuidoras, como é o caso da Eletropaulo, concessionária já multada pelo governo estadual duas vezes neste ano - com infrações que somam R$ 31,6 milhões.

Na semana passada, um dia antes do apagão causado pela falha do sensor na Subestação Milton Fornasaro, a Aneel havia prometido emprestar quatro fiscais terceirizados para reforçar a equipe de fiscalização da Arsesp. Também autorizou a contratação de sete funcionários para monitorar empresas de distribuição de eletricidade no Estado.