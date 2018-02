Estado propõe reajuste de ônibus e metrô no mesmo dia O reajuste do ônibus e do metrô em São Paulo poderá ocorrer na mesma data, no começo do próximo ano. Isso caso a Prefeitura aceite a proposta divulgada ontem pelo secretário de Estado dos Transportes Metropolitanos, Jurandir Fernandes. Historicamente, as atualizações do custo das passagens do ônibus municipal e da rede metroferroviária acontecem em dias - e até meses - diferentes.