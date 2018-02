'Estado' promove seminário sobre criminalidade Em parceria com o Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial, o jornal O Estado de S. Paulo realizará na terça-feira o seminário Para onde vão as taxas de homicídio no Brasil?. O evento será na sede do Instituto (Rua Ceará, 2, Higienópolis), às 9h. As inscrições podem ser feitas pelo site da entidade (http://www.braudel.org.br/eventos/seminarios/2012/1030/).