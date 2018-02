Estado pode aceitar apoio da Força Nacional O governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, admitiu que pode aceitar o auxílio da Força Nacional de Segurança (FNS) oferecida na semana passada pelo Ministério da Justiça. Em entrevista ao jornal Diário Catarinense, Colombo afirmou que a FNS deve ser utilizada. "É uma decisão técnica. Será utilizada, se for o caso, em atuações específicas." Com três ataques e uma ameaça ao Fórum de Imbituba, já são 95 os atentados registrados entre a noite de segunda e a madrugada de ontem em 29 cidades do Estado.