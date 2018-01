‘Estado’ leva três prêmios em concurso de design

A equipe do Estado foi triplamente premiada pela Society for News Design (SND) por trabalhos publicados ao longo do último ano. As reportagens foram reconhecidas na 36.ª edição do Best Of Digital Design da SDN, entidade com sede em Nova York que discute e promove o design editorial e o melhor do jornalismo visual no mundo.

Entre os trabalhos premiados está “O futuro da astronomia brasileira”, do repórter Herton Escobar e da equipe de infografia dirigida por Fabio Sales, editada por Glauco Lara e com o trabalho de Jonatan Sarmento, Carlos Marin e Vinicius Sueiro. A reportagem mostrou os prognósticos para a astronomia do País com base na participação em uma nova geração de telescópios supergigantes no Deserto do Atacama, no Chile.

Foi reconhecido ainda o trabalho “Recifes em risco”, também de Herton Escobar, com a equipe composta por Fabio Sales, Glauco Lara, Jonatan Sarmento, Renan Kikuche, Vinicius Sueiro e Tiago Henrique. A matéria mostrou como o branqueamento de corais em Abrolhos ameaça a sobrevivência do maior banco de biodiversidade marinha do Atlântico Sul.

O terceiro prêmio foi dado ao trabalho “O Brasil das urnas”, que, após o resultado das eleições de 2016, deu oportunidade de o leitor acessar informações detalhadas sobre os partidos e políticos envolvidos nas disputas municipais. O trabalho foi desenvolvido por Carlos Marin, Fernanda Yoneya, Caroline Rozendo, Renan Kikuche, Daniel Bramatti, Guilherme Duarte e Paulo Favero.

“Os trabalhos premiados são o reconhecimento do esforço do jornal em adaptar as consagradas reportagens especiais do impresso para as novas mídias”, diz Fabio Sales, editor executivo de arte do Grupo Estado. Além do Estado, foram premiados a Globo.com, com nove trabalhos, O Globo (4), Metrópoles (2), Zero Hora (2), Diário Catarinense (1) e Folha de S. Paulo (1).