Estado lança kit de prevenção de bullying A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo lança hoje um kit para prevenção do bullying. O material é composto por exercícios e jogos desenvolvidos para cada faixa etária. A ideia é que todos os educadores recebam treinamento até o início de 2014, previsão para que as escolas já tenham o material. A iniciativa integra a campanha "Chega de bullying, não fique calado", iniciada em 2011.