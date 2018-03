Estado investiu na linha mais do que o previsto O governo do Estado investiu em modernização da Linha 3 R$ 111,9 milhões só no ano passado, valor 286,4% acima do previsto no orçamento (R$ 28,9 milhões). Mas a verba que deveria ser aplicada em operação das quatro linhas teve uma queda de 2,81%. Passou dos R$ 116 milhões orçados para R$ 112,8 milhões - o que efetivamente foi realizado.