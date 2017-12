'Estado' ganha prêmio CNI de Inovação

SÃO PAULO - O Estado ganhou nesta terça-feira, 29, o Prêmio CNI de Jornalismo na Categoria Especial-Inovação com a reportagem “Engenheiros ganham currículo novo”, de 30 de abril de 2013. Nesse texto, os repórteres Paulo Saldaña e Carlos Lordelo detalham a busca por engenheiros no Brasil e a reação das universidades, como a Poli, que buscam reformular cursos para atender às necessidades do mercado e da indústria.

Houve 579 trabalhos inscritos no CNI - 36 foram para a final em 13 categorias. Foram premiadas as melhores reportagens em TV, rádio, revista, jornal e internet (sites e blogs), além de trabalhos regionais (Sul, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste). Também foram entregues dois prêmios especiais: Educação e Inovação.

O Grande Prêmio José Alencar, categoria principal, ficou para a série “A Batalha de Belo Monte”, da Folha de S.Paulo Online, feita com base em três semanas de apurações em Altamira (PA). Além de valores em dinheiro, os vencedores em Inovação, Educação e Grande Prêmio José de Alencar receberão uma bolsa de estudos para o curso de Gestão Estratégica para Dirigentes Empresariais em Fontainebleau, na França.