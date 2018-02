Estado fecha bonde turístico de Campos por 30 dias

Em conversa com bombeiros, ainda na madrugada de ontem, o secretário Jurandir Fernandes chegou a comentar sobre a necessidade de reforçar a segurança dos assentos do bondinho. Com o impacto da automotriz (de prefixo A2) contra um barranco, praticamente todos os bancos foram arremessados para a parte da frente do veículo. Os assentos eram presos por parafusos e não tinham cinto de segurança.

Uma possível falha no sistema de freios tem sido apontada por passageiros como causa do acidente: eles notaram o trem ganhar velocidade pouco antes da curva onde descarrilou. Segundo Rubens de Araújo, de 42 anos, marido da mulher grávida que morreu após dar entrada no hospital, o maquinista Luciano Silva teria se desesperado e gritado ao perceber a falta de freio.

Já o irmão do maquinista, o empresário Cristiano Silva, pediu cautela. "Só o inquérito vai dizer (a causa)", comentou. "Ele nasceu de novo. A cabine era a mais propícia à tragédia", disse Silva. Segundo ele, o irmão apenas fraturou o braço direito e a mão esquerda - ele não tem previsão de alta e continua em estado de choque. Silva lamenta a morte da amiga e guia de turismo Sonia Maria de Oliveira, de 47 anos, que morreu no acidente. "A família está em oração e se compadece as vítimas."

Luciano nunca havia se envolvido em acidentes e é considerado experiente e cauteloso, segundo o irmão. Estaria há pelo menos 16 anos na EFCJ.

Sindicância. O maquinista é a principal fonte para a sindicância e o inquérito policial que vão apurar as causas do acidente. Durante as investigações estará suspensa a operação dos trens. O veículo tinha 44 ocupantes no momento do choque.

A automotriz envolvida no acidente estava em circulação desde 1924 e já passou por cinco reformas - a última foi entregue oficialmente em julho. Segundo o governo do Estado, em 2011 e 2012 foram investidos R$ 14 mi na restauração dos bondinhos e na manutenção da EFCJ, que completará 100 anos em 2014.