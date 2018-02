Estado faz convênio com instituto e SP capacita pessoal A Secretaria de Saúde do Estado do Rio reconheceu estar revisando os dados de 2009 e 2010 e admitiu que seu próximo passo será ir até 2006, 2007 e 2008. Em nota, a subsecretária de Vigilância em Saúde, Hellen Miyamoto, informou que a secretaria assinou, há dois meses, convênio com o Instituto de Segurança Pública, "justamente para esclarecer a causa dessas mortes".